Россияне стали чаще покупать успокоительные и антидепрессанты

СЕГОДНЯ 11:27 2019-10-21T11:27:47+03:00

Россияне стали все чаще покупать успокоительные и антидепрессанты Фото: Павел МАРТИНЧИК

Продажи данных препаратов в аптеках выросли на 12-15 процентов в сравнении с прошлым годом

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Россияне стали чаще покупать антидепрессанты и успокоительные. За последний год продажи данных препаратов выросли на 12 -15 процентов в сравнении с 2018 годом.

С января по август было приобретено 5,5 миллионов упаковок антидепрессантов на 3 миллиарда рублей. Такие цифры приводит DSM Group. Наибольшей популярностью пользуются рецептурные «Амитриптилин», «Флуоксетин» и «Феварин».

Сервис «Все аптеки» приводит свои данные – с сентябре 2019 года на 13% чаще стали интересоваться успокоительными «Афобазол», «Новопассит» и «Персен».

Больше всего стрессу подвержены молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет, на их долю приходится больше 40 процентов от общего числе покупок седативных препаратов.

А вот граждане в возрасте от 55 до 64 лет оказались более устойчивы к депрессивным настроениям, на этих покупателей пришлось менее 5 процентов от общего объема препаратов.

Но не исключено, что статистика объясняется тем, что препараты заказывались в интернете и, как следствие, данный способ покупки ближе молодому поколению.

Медики, комментируя данную ситуацию, указывают две причины: депрессия стала захватывать больший процент населения или речь идет о чрезмерной диагностике психических заболеваний.

Часто врачи используют некоторые классы антидепрессантов используются, чтобы устранить беспокойство, для лечения бессонницы, хронической боли, панических расстройств, фибромиалгии, мигрени, навязчиво-компульсивных расстройств, симптомов менопаузы, пишет газета «Известия».

Ранее сайт kp.ru рассказывал, что на депрессию могут указывать постоянно плохое настроение, апатия, отсутствие сил и желаний, мысли о самоубийстве. Внушением такая болезнь не лечится, но все же ее можно победить.

ИСТОЧНИК KP.RU