Россияне стали чаще покупать успокоительные и антидепрессанты
Россияне стали чаще покупать антидепрессанты и успокоительные. За последний год продажи данных препаратов выросли на 12 -15 процентов в сравнении с 2018 годом.
С января по август было приобретено 5,5 миллионов упаковок антидепрессантов на 3 миллиарда рублей. Такие цифры приводит DSM Group. Наибольшей популярностью пользуются рецептурные «Амитриптилин», «Флуоксетин» и «Феварин».
Сервис «Все аптеки» приводит свои данные – с сентябре 2019 года на 13% чаще стали интересоваться успокоительными «Афобазол», «Новопассит» и «Персен».
Больше всего стрессу подвержены молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет, на их долю приходится больше 40 процентов от общего числе покупок седативных препаратов.
А вот граждане в возрасте от 55 до 64 лет оказались более устойчивы к депрессивным настроениям, на этих покупателей пришлось менее 5 процентов от общего объема препаратов.
Но не исключено, что статистика объясняется тем, что препараты заказывались в интернете и, как следствие, данный способ покупки ближе молодому поколению.
Медики, комментируя данную ситуацию, указывают две причины: депрессия стала захватывать больший процент населения или речь идет о чрезмерной диагностике психических заболеваний.
Часто врачи используют некоторые классы антидепрессантов используются, чтобы устранить беспокойство, для лечения бессонницы, хронической боли, панических расстройств, фибромиалгии, мигрени, навязчиво-компульсивных расстройств, симптомов менопаузы, пишет газета «Известия».
Ранее сайт kp.ru рассказывал, что на депрессию могут указывать постоянно плохое настроение, апатия, отсутствие сил и желаний, мысли о самоубийстве. Внушением такая болезнь не лечится, но все же ее можно победить.
ИСТОЧНИК KP.RU