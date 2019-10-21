2019-10-21T11:27:47+03:00
Здоровье

Россияне стали чаще покупать успокоительные и антидепрессанты

Продажи данных препаратов в аптеках выросли на 12-15 процентов в сравнении с прошлым годом
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Россияне стали все чаще покупать успокоительные и антидепрессантыРоссияне стали все чаще покупать успокоительные и антидепрессантыФото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

Россияне стали чаще покупать антидепрессанты и успокоительные. За последний год продажи данных препаратов выросли на 12 -15 процентов в сравнении с 2018 годом.

С января по август было приобретено 5,5 миллионов упаковок антидепрессантов на 3 миллиарда рублей. Такие цифры приводит DSM Group. Наибольшей популярностью пользуются рецептурные «Амитриптилин», «Флуоксетин» и «Феварин».

Сервис «Все аптеки» приводит свои данные – с сентябре 2019 года на 13% чаще стали интересоваться успокоительными «Афобазол», «Новопассит» и «Персен».

Больше всего стрессу подвержены молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет, на их долю приходится больше 40 процентов от общего числе покупок седативных препаратов.

А вот граждане в возрасте от 55 до 64 лет оказались более устойчивы к депрессивным настроениям, на этих покупателей пришлось менее 5 процентов от общего объема препаратов.

Но не исключено, что статистика объясняется тем, что препараты заказывались в интернете и, как следствие, данный способ покупки ближе молодому поколению.

Медики, комментируя данную ситуацию, указывают две причины: депрессия стала захватывать больший процент населения или речь идет о чрезмерной диагностике психических заболеваний.

Часто врачи используют некоторые классы антидепрессантов используются, чтобы устранить беспокойство, для лечения бессонницы, хронической боли, панических расстройств, фибромиалгии, мигрени, навязчиво-компульсивных расстройств, симптомов менопаузы, пишет газета «Известия».

Ранее сайт kp.ru рассказывал, что на депрессию могут указывать постоянно плохое настроение, апатия, отсутствие сил и желаний, мысли о самоубийстве. Внушением такая болезнь не лечится, но все же ее можно победить.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Младенцев предлагают освободить от платы за вывоз мусора
В Сирии остались без охраны 12 тюрем с боевиками
Дочь Валентины Талызиной рассказала из-за чего актриса попала в больницу
Рой Кин недоволен игроками «Манчестер Юнайтед»
Россияне выбрали кандидатов в президенты среди киногероев
Туры в Барселону не будут дешеветь на фоне протестов
Турция выступила за политическое разрешение ситуации в Сирии
ЦБ просят смягчить "антиотмывочное" законодательство
Пьяный мужчина поцеловал пятилетнюю девочку на детской площадке
Минобороны Китая заявило о наивысшем уровне доверия с Россией
Лайнер Air France совершил аварийную посадку в аэропорту Токио
На парковке магазина в Красногорске подрались 11 человек
Каждая десятая компания России планирует сократить штат в 2020 году
В Москве ограбили кинорежиссера Хамдамова
При пожаре в ресторане в центре Москвы спасли пятерых человек
Жертвами беспорядков в Чили стали не менее десяти человек
NYT: Трамп планирует оставить на востоке Сирии около 200 военных
Шойгу рассказал о реальных причинах выхода США из ДРСМД
СМИ сообщили о сбое во время учений «Гром-2019»
В Великобритании многодетная мать беременна своим 22 ребенком
Власти Чили подтвердили, что действия полиции привели к гибели протестующих
На Японию надвигаются два новых тайфуна
Социологи выяснили, что четверть россиян считают себя «жертвами перестройки»