Дочь Валентины Талызиной рассказала из-за чего актриса попала в больницу

СЕГОДНЯ 11:55 2019-10-21T11:55:48+03:00

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Дочь актрисы Валентины Талызиной подтвердила, что ее знаменитая мать обратилась в больницу. И рассказала причины, по которым ей потребовалась медицинская помощь.

Ксения Хаирова заверила, что жизни 84-летней пациентки ничего не угрожает и информация об ишемической атаке не соответствует действительности.

- Сейчас все нормально. Да (она в больнице — прим. ред.). Но у нее там просто нога, коленка болит, — рассказала телеканалу «360» Ксения Хаирова.

Ранее в Сети появилась информация, что 21 октября советская и российская актриса была госпитализирована в одну из столичных больниц. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести, якобы звезда «Иронии судьбы» жаловалась на боли в области сердца.

Валентина Талызина за свою актерскую карьеру снялась в более 160 фильмах и сериалах. Имеет звания заслуженной и народной артистки РСФСР. Поклонники знают ее не только по «Иронии судьбы, но и таким фильмам, как «Афоня», «Большая перемена» и «После дождичка в четверг».

ИСТОЧНИК KP.RU