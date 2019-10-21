В Сирии остались без охраны 12 тюрем с боевиками

СЕГОДНЯ 12:07 2019-10-21T12:07:52+03:00

Россия опасается, что это может привести к всплеску обратной миграции террористов

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Из-за проводимой Турцией военной операции "Источник мира" двенадцать сирийских тюрем с иностранными боевиками остались без охраны. Об этом министр обороны России Сергей Шойгу сообщил во время выступления на пленарном заседании Сяншаньского форума в Пекине.

"Это может привести к всплеску так называемой обратной миграции террористов на историческую родину", — предостерег глава ведомства.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/737523" frameborder="0"></iframe> Операция Турции в Сирии: Продолжаются столкновения в сельской местности Тал Абьяда.Силы, поддерживаемые Турцией, были замечены в западной сельской местности Тал-Абьяда на северо-востоке Сирии (c) Ruptly

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ИСТОЧНИК KP.RU