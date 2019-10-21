В Сирии остались без охраны 12 тюрем с боевиками
Из-за проводимой Турцией военной операции "Источник мира" двенадцать сирийских тюрем с иностранными боевиками остались без охраны. Об этом министр обороны России Сергей Шойгу сообщил во время выступления на пленарном заседании Сяншаньского форума в Пекине.
"Это может привести к всплеску так называемой обратной миграции террористов на историческую родину", — предостерег глава ведомства.
Операция Турции в Сирии: Продолжаются столкновения в сельской местности Тал Абьяда.Силы, поддерживаемые Турцией, были замечены в западной сельской местности Тал-Абьяда на северо-востоке Сирии (c) Ruptly
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Война в Сирии»