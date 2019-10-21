2019-10-21T12:11:37+03:00
Экономика

Младенцев предлагают освободить от платы за вывоз мусора

А дошкольникам сделать скидки на коммунальную услугу
Елена АКИМОВА
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Малышей и дошкольников предлагают освободить от платежей за мусорМалышей и дошкольников предлагают освободить от платежей за мусорФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Вывоз мусора для семей с детьми может стать чуть дешевле. Дело в том, что активисты «Деловой России» обратились к главе Минстроя Владимиру Якушеву с предложением избавить от платежей за вывоз ТБО малышей до трех лет и сделать скидки для дошкольников.

Сейчас тариф рассчитывается на каждого прописанного, вне зависимости от возраста проживающего человека. В среднем платеж составляет 100-150 рублей в месяц с каждого жильца.

В письме так же предлагается предоставлять льготы многодетным и малоимущим семьям – они не должны оплачивать вывоз мусора за детей 3–11 лет.

Кроме того, предлагается ввести специальные льготы для дошкольников (3–6 лет) и

В «Деловой России» подчеркнули, что инициатива направлена на социальную поддержку общества, а вот в Минстрое пока отказались комментировать данное предложение.

В пресс-службе Минприроды отметили, что сейчас самое разумное — это приложить максимальные усилия для окончательного формирования системы и инфраструктуры сбора мусора.

— За этим последуют и льготы для населения, раздельный сбор и другое, — сказали «газете «Известия» в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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