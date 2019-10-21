На второй день Всемирных военных игр Россия завоевала 16 медалей

СЕГОДНЯ 12:23 2019-10-21T12:23:59+03:00

Всемирные военные игры, как и Олимпиада, проводятся раз в четыре года Фото: Министерство обороны РФ

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За два дня Всемирных военных игр в Китае Россия завоевала уже 31 награду. В копилке нашей команды десять золотых, десять серебряных и 11 бронзовых медалей. С такими показателями сборная расположилась на втором месте, уступив только стране-хозяйке соревнований. На счету сборной Китая уже 44 медали: 26 золотых, девять серебряных и девять бронзовых.

Отметим, что только за один второй день соревнований российская команда завоевала 16 наград. Национальная команда получила в соревнованиях шесть золотых, пять серебряных и пять бронзовых медалей, передает сайт телеканала «Звезда».

Первую золотую медаль для России велосипедист Антон Воробьев. Он преодолел дистанцию в 31,9 километров всего за 32,6 минут.

«Только первое место имеет значение. Поэтому сейчас я себя прекрасно чувствую. Если говорить в целом о прохождении дистанции, то все прошло хорошо», — цитирует победителя ФАН.

Всемирные военные игры, как и Олимпиада, проводятся раз в четыре года. Впервые состязания прошли в Риме в 1995 году. В этот раз международные состязания принял китайский город Ухань.

ИСТОЧНИК KP.RU