В Лувре рассказали, почему «Мона Лиза» не приедет в Россию

СЕГОДНЯ 12:34 2019-10-21T12:37:09+03:00

В Лувре рассказали о состоянии картины Леонардо да Винчи "Мона Лиза" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

24 октября в Лувре открывается выставка, посвященная 500-летию со дня смерти Леонардо да Винчи. Это ретроспектива станет самой большой за всю историю выставок данного художника.

Посетители увидят лучшие работы автора, и, конечно же, легендарное полотно «Мона Лиза».

Главные хранители отдела живописи и отдела графики музея Венсен Дельевен и Луи Франк рассказали, почему насладиться работой Леонардо да Винчи можно только в Париже

Картина является «невыездной», в Лувре крайне негативно относятся к перспективе отправить полотно на выставку в другую страну.

- Картина очень хрупкая. Трещина пересекает всю поверхность доски и достигает лба Джоконды. Ей противопоказано любое перемещение, вибрация, изменение климата. Самое страшное, что во время перевозки она может расколоться пополам. Поэтому Лувр не хочет, чтобы «Джоконда» путешествовала, - комментируют «Известиям» хранители музея.

Картина выставляется со всеми мерами предосторожности. Для посетителей она труднодоступна и находится за ограждением в специальной витрине.

- Только когда Джоконду извлекают из витрины или музей закрыт мы можем смотреть на нее лицом к лицу, и в нее можно без памяти влюбиться, - признается Венсен Дельевен.

Всем желающим попасть на выставку советуют резервировать билет на официальном сайте Лувра – это позволит избежать бесконечных очередей.

ИСТОЧНИК KP.RU