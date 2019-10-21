Специалист назвала альтернативу антибиотикам

СЕГОДНЯ 12:52 2019-10-21T12:52:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Почти 75 процентов россиян имеют устойчивость к тем или иным антибактериальным препаратам. Это связано с тем, что лечиться соотечественники предпочитают с помощью Интернета, а при малейшем недомогании приобретают антибиотики.

Это большая ошибка, уверена доцент ФГАУ «НМИЦ здоровья детей Минздрава» России Марина Вершинина.

Справиться с бактериальными инфекциями в человеческом организме возможно с помощью бактериофагов. У данных препаратов масса плюсов: например, они дешевле антибиотиков, и не вызывают устойчивость микроорганизмов к ним.

Сейчас в стране имеется 13 медицинских препаратов на основе бактериофагов. Они используются в том случае, когда традиционное лечение антибиотиками не работает.

- Но не все врачи в курсе данных методик лечения. В основном бактериофаги применяют те, кто прошел серьезную школу иммунологии, инфекционисты, - комментирует News.ru Вершинина.

Эксперт отметила, что бактериофаги — это вещества, которые широко распространены в природе. Они «обитают» в почве, воде, также их легко получить в условиях лаборатории.

ИСТОЧНИК KP.RU