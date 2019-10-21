2019-10-21T14:07:15+03:00
Политика

Айсен Николаев лидирует в медиарейтинге губернаторов ДФО

Глава Якутии вошел в десятку самых цитируемых руководителей российских регионов
Ирина СУХАНОВА
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Айсен Николаев вошел в ТОП-10 рейтинга самых цитируемых глав российских регионов. Фото предоставлено пресс-службой республики Саха (Якутия).Айсен Николаев вошел в ТОП-10 рейтинга самых цитируемых глав российских регионов. Фото предоставлено пресс-службой республики Саха (Якутия).
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Губернатор Якутии Айсен Николаев вошел в ТОП-10 рейтинга самых цитируемых глав российских регионов по итогам сентября 2019 года. Рейтинг губернаторов, чаще всего упоминавшихся в СМИ, опубликован «Медиалогией».

Среди глав всех регионов России Айсен Николаев расположился на восьмом месте. При этом в Дальневосточном федеральном округе губернатор Якутии занял лидирующую позицию и попал на первое место рейтинга. Второе место в списке губернаторов ДФО занимает руководитель Приморского края Олег Кожемяко, третье - глава Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Рейтинг «Медиалогии» составляется на основе упоминания глав российских регионов во всех СМИ - ТВ, радио, газетах, журналах, информационных агентствах и интернет-изданиях. В сентябре среди топовых тем оказалось предложение Айсена Николаева принять национальную программу по развитию Дальнего Востока , сделанное им во время Восточного экономического форума. СМИ также широко освещали подписание соглашения о намерениях по проекту реконструкции аэропорта Якутска. Соотвествующий документ власти Якутии подписали на ВЭФ-2019 с японскими компаниями. Еще одной важной темой сентября стал Северный форум. Айсен Николаев принял участие в пленарном заседании, собравшем более ста экспертов из приполярных стран, государств Северо-Восточной Азии и регионов России.

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