2019-10-21T15:09:22+03:00
Общество

В Минтруда прокомментировали сообщения о массовых сокращениях в России

Исследователи портала для поиска работы HeadHunter сообщили о планах компаний на 2020 год
Юлия САЛЬНИКОВА
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Уровень безработицы в 2020 году не изменится - уверены в минтрудаУровень безработицы в 2020 году не изменится - уверены в минтрудаФото: Евгения ГУСЕВА
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В министерстве труда и социальной защиты не согласились с данными компании HeadHunter. Исследователи портала опросили руководителей российских компаний – каждая десятая фирма планирует в 2020 году сокращение сотрудников. В СМИ появилась информация о массовых увольнениях на будущий год. Но в профильном министерстве располагают другими данными. В 2020 году уровень безработицы будет в пределах, зафиксированных в 20й9 году.

- Рынок труда находится в стабильном положении, в органы службы занятости населения работодателями заявлено 1,7 миллиона вакансий, - пояснили корреспондентам РИА Новости в пресс-службе Минруда.

Ранее сайт kp.ru писал о массовых сокращениях чиновников - в 2020 году центральные аппараты потеряют 10 процентов госслужащих. Больше всего чиновников попадут под сокращение в регионах страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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