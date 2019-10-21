В Минтруда прокомментировали сообщения о массовых сокращениях в России
В министерстве труда и социальной защиты не согласились с данными компании HeadHunter. Исследователи портала опросили руководителей российских компаний – каждая десятая фирма планирует в 2020 году сокращение сотрудников. В СМИ появилась информация о массовых увольнениях на будущий год. Но в профильном министерстве располагают другими данными. В 2020 году уровень безработицы будет в пределах, зафиксированных в 20й9 году.
- Рынок труда находится в стабильном положении, в органы службы занятости населения работодателями заявлено 1,7 миллиона вакансий, - пояснили корреспондентам РИА Новости в пресс-службе Минруда.
Ранее сайт kp.ru писал о массовых сокращениях чиновников - в 2020 году центральные аппараты потеряют 10 процентов госслужащих. Больше всего чиновников попадут под сокращение в регионах страны.
ИСТОЧНИК KP.RU