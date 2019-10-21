2019-10-21T15:31:59+03:00
Общество

Телеведущий Владимир Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннеса

Россиянин побил рекорд японского журналиста по времени, проведенном в эфире
Юлия САЛЬНИКОВА
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Владимир Соловьев ведет на канале четыре программыВладимир Соловьев ведет на канале четыре программыФото: Евгения ГУСЕВА
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Владимир Соловьев стал рекордсменом Книги Гиннеса по времени, проведенном в эфире. Телеведущий больше суток в общей сложности (за неделю) провел на съемочной площадке. Соловьев ведет сразу четыре политических передачи на канале «Россия».

- Максимальное количество часов прямого эфира, представленного ведущим в течение одной недели, составляет 25 часов 53 минуты 57 секунд, и было достигнуто Владимиром Соловьевым (Российская Федерация) в Москве, Россия, 24 марта 2019 года, - сказано на сайте организации.

Россиянину удалось побить рекорд, установленный японским телеведущим Монто Мином – он провел в эфире 22 часа 15 секунд за неделю.

Телеведущий-рекордсмен из России признавался, что не боится за свое кресло, потому что «работает стоя». Рекорд стол для Соловьева подарком ко дню рождения – 20 октября ему исполнилось 56 лет. У него есть четверо внуков.

Что касается работы, то телеведущий работает в основном в прямом эфире. Нередко эмоции на съемочной площадки зашкаливают и некоторых гостей выгоняют из студии. Соловьева в том числе за это многие критикуют, пишут петиции за отстранение его от эфира и ищут нелицеприятные подробности в его биографии, например, недавно был скандал с якобы имеющемся у него итальянским гражданством. Но тем не менее передачи с его участием являются одними из самых рейтинговых на канале.

ИСТОЧНИК KP.RU

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