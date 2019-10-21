В Сирии американских военных забросали помидорами

СЕГОДНЯ 15:52 2019-10-21T16:01:25+03:00

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Жители сирийского города Камышлы забросали камнями и помидорами американских военных. Как сообщает агентство Havar, все произошло когда колонны солдат из США покидали Сирию. Таким образом жители сирийского города высказали свое отношение к Америке, власти страны, напомним, приняли решение о выводе войск на время спецоперации «Источник мира». Трамп отказался участвовать в военных действиях в Сирии, курды восприняли это как предательство союзника. Американский лидер предложил сирийцам самим защищать свои земли.

С 9 октября войска Турции перешли сирийскую границу и начали наступление. Они планируют «освободить территорию от террористов».Чтобы урегулировать ситуацию в Сирии, в Анкару прилетели вице-президент США и Госсекретарь США. Им удалось договориться с президентом Эрдоганом о временном прекращении боевых действий. За пять дней тишины курды должны отступить на безопасную территорию.

Американцы покинули базы в Сирии по решению президента. Причем покидали страну спешно. Наш спецкор Александр Коц побывал на пустующей теперь американской базе и увидел там брошенные личные жетоны и документацию.

ИСТОЧНИК KP.RU