2019-10-21T16:01:25+03:00
В мире

В Сирии американских военных забросали помидорами

«Атака» произошла, когда колонны военных США проезжали мимо города Камышлы
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
В Сирии проводили американцев помидорамиВ Сирии проводили американцев помидорамиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Жители сирийского города Камышлы забросали камнями и помидорами американских военных. Как сообщает агентство Havar, все произошло когда колонны солдат из США покидали Сирию. Таким образом жители сирийского города высказали свое отношение к Америке, власти страны, напомним, приняли решение о выводе войск на время спецоперации «Источник мира». Трамп отказался участвовать в военных действиях в Сирии, курды восприняли это как предательство союзника. Американский лидер предложил сирийцам самим защищать свои земли.

С 9 октября войска Турции перешли сирийскую границу и начали наступление. Они планируют «освободить территорию от террористов».Чтобы урегулировать ситуацию в Сирии, в Анкару прилетели вице-президент США и Госсекретарь США. Им удалось договориться с президентом Эрдоганом о временном прекращении боевых действий. За пять дней тишины курды должны отступить на безопасную территорию.

Американцы покинули базы в Сирии по решению президента. Причем покидали страну спешно. Наш спецкор Александр Коц побывал на пустующей теперь американской базе и увидел там брошенные личные жетоны и документацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Главой президентского Совета по правам человека стал журналист Валерий Фадеев
В Дублине экстренно приземлился самолет из-за утечки химической жидкости
Путин обсудит по телефону с Макроном ситуацию в Сирии и Украине
Посольство России опровергло обвинения главы контрразведки Чехии в причастности к агентурной сети
Соотечественники, решившие переехать на родину, увидят знаковые места Алтайского края
В Совфеде уверены, что США не смогут ослабить российскую оборону
КВНщик Сергей Сивохо стал советником секретаря СНБО Украины по вопросам Донбасса
Телеведущий Владимир Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннеса
В Минтруда прокомментировали сообщения о массовых сокращениях в России
Защита Ассанжа просит отложить слушания на три месяца
В Подмосковье откопали тела четырех жертв банды Шишкана
Айсен Николаев лидирует в медиарейтинге губернаторов ДФО
Лавров заявил о необходимости вписать курдов в конституцию Сирии
Авиадиспетчеров поздравили коллажем со сгоревшим Superjet-100
Минкульт Украины извинился за выступление хора Веревки и «Квартала 95»
Специалист назвала альтернативу антибиотикам
В Египте найдены десятки неизвестных саркофагов
Сбербанк снизит ставку по ипотеке на покупку жилья с эскроу до 1%
В Лувре рассказали, почему «Мона Лиза» не приедет в Россию
На второй день Всемирных военных игр Россия завоевала 16 медалей
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о сбое на учениях "Гром-2019"
Младенцев предлагают освободить от платы за вывоз мусора
В Сирии остались без охраны 12 тюрем с боевиками
Дочь Валентины Талызиной рассказала из-за чего актриса попала в больницу
Рой Кин недоволен игроками «Манчестер Юнайтед»