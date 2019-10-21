2019-10-21T16:23:36+03:00
Политика

В Совфеде уверены, что США не смогут ослабить российскую оборону

Сенатор Франц Клинцевич согласился с министром обороны Сергеем Шойгу
Елена АКИМОВА
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В Совфеде уверены, что США не смогут ослабить российскую оборонуВ Совфеде уверены, что США не смогут ослабить российскую оборонуФото: REUTERS
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Сенатор Франц Клинцевич согласился с позицией министра обороны РФ Сергея Шойгу, что США не смогут ослабить нашу оборону ни при каких условиях.

Глава военного ведомства заявил, что из-за растущей мощи российской армии и военного потенциала Китайской Народной Республики Штаты решили в одностороннем порядке выйти из ДРСМД.

Сенатор уверен, что наша страна сама обеспечила себе стабильность и безопасность за счет оборонно-промышленного комплекса. Успешное развитие данной отрасли является причиной постоянного санкционного давления со стороны США.

- Мы развиваемся, наша экономика не разорвана, как полагал Обама. Да, есть трудности, но американцы понимают, что открытым противостоянием взять Россию нельзя и надо действовать иначе. В результате появилась идея производства высокоточного оружия средней и меньшей дальности с подлетным временем в 5-7 минут…Но министр обороны Шойгу ни в коем случае не позволит ослабить оборону страны, — комментирует ФАН Клинцевич.

Ранее Сергей Шойгу рассказал о реальных причинах выхода США из ДРСМД. По словам министра обороны РФ, договор перестал соответствовать интересам Вашингтона

ИСТОЧНИК KP.RU

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