Соотечественники, решившие переехать на родину, увидят знаковые места Алтайского края

СЕГОДНЯ 16:25 2019-10-21T16:25:51+03:00

Также для них будет организованы экскурсии в «Зеленые дома»

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Программа Алтайского края «Оказание содействия добровольному переселению в Алтайский край соотечественников, проживающих за рубежом» с 2010 года помогла переехать и адаптироваться в новых условиях больше 12 тысячам человек.

Среди них квалифицированные специалисты и рабочие, имеющие опыт работы и востребованные на рынке труда профессии, а также студенты образовательных организаций. Наибольшее число соотечественников прибывает из приграничного Казахстана (порядка 80% от общего числа), Украины, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Армении и других стран ближнего и дальнего зарубежья.

И в этом году организаторы программы не планируют сбавлять привычных темпов. Для того, чтобы соотечественники, решившие вернуться на родину, лучше познакомились с предполагаемым местом жительства власти региона организовали серию ознакомительных поездок с посещением святых мест и памятников религии в Алтайском крае. Первая делегация представителей общественных организаций из Талдыкоргана Казахстана и Бишкека Киргизии уже прибыла в Барнаул, где посетили местные храмы, познакомилась с Бийским архиерейским подворьем и историей православия на Алтае.

В дальнейших планах тех, кто планирует обосноваться в регионе, посещение «Зеленых домов» и знакомство с концепцией развития сельского туризма в Алтайском крае.

По словам губернатора Алтайского края Виктора Томенко в регионе ведется большая работа для помощи переехавшим соотечественникам. За последние годы в Алтайский край переселились более 12 тысяч человек, это почти в раза больше, чем планировалось изначально, при этом более тысячи человек переселятся в край в 2019 и в 2020 годах.

«Основное количество сограждан едут в наш регион из Казахстана – самого близкого государства на постсоветском пространстве. Кроме того, россияне переселяются из других стран ближнего и дальнего зарубежья — Украины, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии», - заявил глава региона в одном из интервью.