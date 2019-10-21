В Дублине экстренно приземлился самолет из-за утечки химической жидкости

СЕГОДНЯ 16:55 2019-10-21T16:55:27+03:00

По предварительным данным, на борту разлилась чистящая жидкость Фото: Алина НИЗАМОВА

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Самолет американской авиакомпании совершил экстренную посадку в Дублине. Борт следовал из Лондона в Филадельфию и по пути возникла внештатная ситуация.

По предварительным данным, произошла утечка химической жидкости и сразу несколько членов экипажа почувствовали себя плохо. Двое даже потеряли сознание и им потребовалась медицинская помощь.

Как сообщает Twitter-аккаунт Airport Webcams, командир воздушного судна решил прервать полет и запросил посадку в ближайшей воздушной гавани.

Источники сообщают, что причиной всему стала чистящая жидкость, которая разлилась в салоне. Некоторые пассажиры так же жаловались на жжение в глазах и кожный зуд.

Пока официальных комментариев по факту происшествия не поступало, сообщает Пятый канал.

Ранее на борту самолета Airbus 330, следовавшего рейсом «Пхукет–Москва», скончалась годовалая девочка, гражданка Израиля. Лайнер экстренно сел в Казани.

Врачи не смогли помочь ребенку. По предварительным данным, у девочки случилась остановка дыхания.

ИСТОЧНИК KP.RU