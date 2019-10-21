В России минимальные цены на водку могут поднять до 230 рублей

СЕГОДНЯ 17:39 2019-10-21T17:49:41+03:00

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Минифин предлагает повысить минимальные цены на алкоголь с 2020 года. В опубликованном ведомством проекте указано, что водка, в случае, если предложение примут, будет стоит 230 рублей за бутылку объемом 0,5 литров. Сейчас минимальная цена 215 рублей.

Повышение цен затронет и другую алкогольную продукцию. Коньяк в министерстве финансов предлагают продавать не дешевле 433 рублей. До нового года его стоимость определена не ниже 388 рублей. Раскошелиться придется и любителям бренди. Этот напиток можно купить в магазинах по минимальной цене в 307 рублей. Ценники в 2020 году могут изменить на 315 рублей за полулитровую бутылку.

Ранее Минфин опубликовал на федеральном портале проектов правовых актов приказ о повышении минимальных цен на шампанское. За бутылку "игристого" нужно отдать в 2020 году 207 рублей, это почти на 50 рублей больше, чем раньше.

ИСТОЧНИК KP.RU