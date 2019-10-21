Украинские СМИ пишут о гибели бывшего министра в авиакатастрофе
В Украине разбился частный вертолет. На борту, как сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям, был один человек. ЧП случилось около села Тарасенково в понедельник 21 октября. Изначально в ведомство поступила информация о крушении самодельного летательного аппарата, который следовал из Киева в Полтавскую область.
- По прибытию было установлено, что произошло падение вертолета Robinson-44, в результате чего погиб один человек, - сказано в сообщении ведомства.
В украинских СМИ сообщают, что погибшим является бывший министр аграрной политики. Издание «Цензор.Нет» со ссылкой на источник пишет – в вертолете находился Тарас Кутовой.
В мае 2017 года Кутовой ушел из политики, свое решение он объяснил желанием заняться бизнесом.
Что стало причиной падения вертолета, покажет экспертиза. На месте работают следователи-криминалисты.
ИСТОЧНИК KP.RU