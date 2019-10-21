Путин обсудил с Макроном по телефону ситуацию в Сирии

СЕГОДНЯ 19:31 2019-10-21T19:39:17+03:00

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Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Франции Эмануэлем Макроном. Днем 21 октября стало известно, что лидеры стран обсудят сразу несколько важных тем – это урегулирование ситуации на Украине и спецоперация «Источник мира», которую проводит в Сирии Турция.

-Особое внимание уделено гуманитарным аспектам сирийского урегулирования, в том числе реализации совместной российско-французской инициативы по оказанию содействия населению в Восточной Гуте, -сказано в сообщении Кремля.

Военная операция в Сирии началась 9 октября. Несколько населенных пунктов находятся под контролем турецких сил. Есть жертвы не только среди солдат, но и среди мирного населения. На минувшей неделе госсекретарь США и вице-президент США прибыли в Анкару. Им удалось достигнуть соглашения о пятидневном прекращении боевых действий в Сирии. В Сочи 22 октября прилетит президент Турции Реджеп Таип Эрдоган - сирийский вопрос станет основным на повестке дня.

ИСТОЧНИК KP.RU