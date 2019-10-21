2019-10-21T20:18:16+03:00
В мире

В ФРГ предложили создать в Сирии международную зону безопасности

Инициативу рассмотрят в НАТО
Юлия САЛЬНИКОВА
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В Сирии объявлено пятидневное перемириеВ Сирии объявлено пятидневное перемириеФото: REUTERS
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Министр обороны Германии предложила создать международную зону безопасности в Сирии. Ранее в МИД ФРГ выразили надежду, что по истечении пятидневного срока, на который заключено перемирие, военные действия в Сирии не продолжатся – Анкара выйдет на диалог для решения конфликта. Напомним, достичь временного затишья удалось благодаря переговорам президента Турции и вице-президента США, а также госсекретаря США, которые специально прилетели в Анкару. 22 октября Эрдоган прилетит в Сочи, чтобы обсудить сирийский вопрос.

Предложение Германии о международной зоне безопасности вынесут на рассмотрение в ООН. В Пентагоне еще до принятия положительного решения ООН объявили, что США не будут участвовать в обеспечении выполнения соглашений о создании зоны безопасности. При этом власти США пообещали поддерживать контакт с Турцией и «Силами демократической Сирии», но военных отправлять на северо-восток республики не будут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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