В ФРГ предложили создать в Сирии международную зону безопасности

СЕГОДНЯ 20:11 2019-10-21T20:18:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Министр обороны Германии предложила создать международную зону безопасности в Сирии. Ранее в МИД ФРГ выразили надежду, что по истечении пятидневного срока, на который заключено перемирие, военные действия в Сирии не продолжатся – Анкара выйдет на диалог для решения конфликта. Напомним, достичь временного затишья удалось благодаря переговорам президента Турции и вице-президента США, а также госсекретаря США, которые специально прилетели в Анкару. 22 октября Эрдоган прилетит в Сочи, чтобы обсудить сирийский вопрос.

Предложение Германии о международной зоне безопасности вынесут на рассмотрение в ООН. В Пентагоне еще до принятия положительного решения ООН объявили, что США не будут участвовать в обеспечении выполнения соглашений о создании зоны безопасности. При этом власти США пообещали поддерживать контакт с Турцией и «Силами демократической Сирии», но военных отправлять на северо-восток республики не будут.

ИСТОЧНИК KP.RU