2019-10-21T20:58:36+03:00
В мире

В США снова не выдали визы восьми участникам Первого комитета ГА ООН от России

Всего с начала года 18 россиян не смогли участвовать в заседаниях ООН
Юлия САЛЬНИКОВА
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В США вновь не выполнили обязательства по предоставлению виз участникам международных встречВ США вновь не выполнили обязательства по предоставлению виз участникам международных встречФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Восемь россиян не смогли попасть на Первый комитет Генассамблеи ООН из-за того, что американская сторона не подготовила визы. История, которая произошла во время 74 сессии ГА ООН, повторилась вновь. На этот раз попасть на международное мероприятие не смогли представители МИД РФ, Минобороны и госкорпорации «Роскосмос». Всего восемь человек – половина от российской делегации.

- Они должны были участвовать в тематических дискуссиях, мероприятиях на полях Первого комитета и в консультациях по проектам резолюций, -сказал ТАСС заместитель постоянного представителя РФ при отделении ООН Андрей Белоусов.

С учетом дипломатов, которым из-за отсутствия американских виз не удалось принять участие в сессии 74-й ГА ООН, число россиян, пропустивших саммиты и комитеты этой всемирной организации достигло 18 человек. По мнению Белоусова ситуация с невыдачей американских виз "деградирует".

Глава МИД России предложил перенести международные встречи, в том числе ГА ООН из США в другие страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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