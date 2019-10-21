2019-10-21T20:58:02+03:00
В мире

В парламенте Великобритании во вторник пройдут дебаты по соглашению о Brexit

Завершить процедуру рассмотрения законопроекта планируется в четверг
Юлия САЛЬНИКОВА
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Завершить обсуждения в парламенте планируют в четвергЗавершить обсуждения в парламенте планируют в четвергФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во вторник 22 октября в парламенте Великобритании пройдут дебаты по выходу из Евросоюза. О этом сообщил лидер палаты общин Джейкоб Риз-Могг.

- Правительство планирует завершить процедуру рассмотрения палатой документа в четверг, - приводит его слова РИА Новости.

Ранее спикер палаты общин парламента заблокировал повторное рассмотрение соглашения, поскольку несколько дней назад дебаты на эту тему уже проводили.

Британский парламент уже одобрил поправку в законе, которая дает право премьер-министру просить об отсрочке по Brexit. При этом Борис Джонсон, премьер страны, пообещал "сделать все", чтобы Великобритания вышла из ЕС до 31 октября.

В российском МИД предположили, что Великобритания намеренно оттягивает время, чтобы "измотать своих европейских коллег". Решение о выходе из ЕС в ходе референдума приняли четыре года назад, но до сих пор процедуру никак не могут повести.

ИСТОЧНИК KP.RU

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