2019-10-21T21:18:25+03:00
Политика

Глава службы внешней разведки: Россия вновь готова защищать себя и своих союзников

В сербской газете опубликован авторский текст Сергея Нарышкина
Юлия САЛЬНИКОВА
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Сергей НарышкинСергей НарышкинФото: РИА Новости
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Сергей Нарышкин подготовил текст для сербской газеты «Вечерние новости». В статье глава Службы внешней разведки России рассуждает о том, как изменилось в мировом сообществе отношение к России, которую теперь воспринимают как один из ведущих «центров силы». Со стороны Запада Нарышкин видит зависть к российскому военному потенциалу, «политической воле». Он отмечает, что лидеры страны готовы решительно действовать в том числе на международной арене.

- Мы снова готовы защищать себя и своих союзников и друзей,- пишет глава службы внешней разедки.

По мнению Нарышкина, «американские политические стратеги» рассчитывали создать «однополярный мир на обломках других стан». Исполнить задуманное им не удалось.

В материале, написанном Сергеем Нарышкиным специально для kp.ru несколько лет назад, он размышляет об "уроках нравственности", которые были забыты Западом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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