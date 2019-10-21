Потерпевшими по делу о прорыве дамбы под Красноярском признали 29 человек

СЕГОДНЯ 22:28 2019-10-21T22:30:48+03:00

Погибли 15 человек, еще пятеро числятся как пропавшие без вести

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Следователи назвали число потерпевших по уголовному дело о прорыве дамбы под Красноярском. Четырехметровая волна в результате прорыва технологического сооружения обрушилась на домики временного типа – в общей сложности затопило два общежития. Дамбу прорвало около 6 часов утра, когда люди спали. Известно от 15 погибших. Пять человек числятся пропавшими без вести. Но близкие надеются на чудо, несмотря на то, что на людей обрушился поток в виде сели и камней.

- опрошено 185 свидетелей и очевидцев произошедшего, проведены обыски в офисах золотопромышленной артели, осуществлено семь осмотров места происшествия, в том числе с помощью квадрокоптера и вертолета, - сообщили в ГУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Пострадавшими по делу проходят 29 человек, это члены семей погибших.

Как показала проверка, дамба установлена на водоеме золотодобывающей артели незаконно.

ИСТОЧНИК KP.RU