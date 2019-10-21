2019-10-21T23:00:22+03:00
В мире

Бессмертный полк в Белграде возглавит президент Сербии

Александр Вучич рассчитывает, что патриотическое шествие станет самым многочисленным в мире после Москвы
Юлия САЛЬНИКОВА
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В 2018 году в шествии "Бессмертного полка" вместе с Владимиром Путиным приняли участие Беньямин Нетаньяху и Александр Вучич Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС.В 2018 году в шествии "Бессмертного полка" вместе с Владимиром Путиным приняли участие Беньямин Нетаньяху и Александр Вучич Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС.
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Президент Сербии объявил о своем участии в патриотическим шествии 9 мая «Бессмертный полк». Колоны жителей страны с портретами героев из своих семей, участников Второй Мировой войны, продут в колонне по улицам Белграда. Александр Вучич заявил, что «Сербия не допустит ревизии истории». В ряде западных стран то и дело возникают теории, в которых то Советский союз предстает как страна-агрессор, развязавшая войну, то СССР приписывают второстепенную роль в победе над фашистской Германией, а решающий отпор дали «союзники».

Вучич рассчитывает, что акция в Белграде 9 мая 2020 года станет второй по численности в мире после московской.

- Русский народ больше всех пострадал во Второй мировой войне. Все разговоры о том, чтобы пересмотреть ход истории, о каком-то ином подходе, пока есть решительный отпор от нас, тех, кто так сильно пострадал, а сербы один наиболее пострадавших европейских и мировых народов пропорционально своей численности, мы этого не позволим, – приводит комментарий президента Сербии РИА Новости.

В 2018 году Александр Вучич вместе с президентом России Владимиром Путиным принял участие в шествии "Бессмертного полка" в Москве. Вместе с ними в акции принял участие с портретом героя в руках премьер Израиля Беньямин Нетаньяху.

ИСТОЧНИК KP.RU

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