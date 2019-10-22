2019-10-22T01:53:22+03:00
Общество

В NASA сообщили о примерных сроках полета новых кораблей на МКС

Для начала кораблям предстоит пройти множество тестов
Мария ИГНАТЬЕВА
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Коммерческим космическим кораблям, которые создают американские компании предстоит пройти несколько тестов, прежде чем их запустят в космос на МКС. Точных сроков полетов в NASA пока не называют.

- Мы пока не обсуждали с Роскосмосом что делать, если наши корабли не начнут полеты в первой половине 2020 года, но наши специалисты работают над этим. Мы заинтересованы решить вопрос попадания на МКС, но решение о помощи нам будет полностью зависеть от России, - сказал глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Джим Брайденстайн.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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