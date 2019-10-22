В Париже представили новый логотип Олимпийских игр 2024 года

СЕГОДНЯ 01:16 2019-10-22T01:16:51+03:00

Он сочетает в себе огонь, силуэт женщины и медаль

Изменить размер текста: A A

Оргкомитет Олимпийских Игр 2024 года продемонстрировал новый логотип. В нем сочетаются сразу несколько элементов: олимпийский огонь, медаль и силуэт Марианны - женщины, которая является официальным символом Франции.

- Медаль, огонь, Марианна. Это новое лицо Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года в Париже, - сообщается в аккаунте оргкомитета в Twitter.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU