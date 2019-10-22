Трамп заявил, что договор о разработке ядерных вооружений должен быть заключен между США, РФ и КНР
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассчитывает на возможность заключения договора, который ограничивал бы разработки ядерных вооружений, между тремя странами – Америкой, Китаем и Россией.
- Наши ядерные вооружения в потрясающем состоянии, они находятся на немыслимом доселе уровне. Сейчас у нас самый мощный ядерный арсенал в мире, Россия - вторая, а Китай - третий, и это обходится очень дорого и представляет крайнюю опасность, это очень, очень опасно. - подчеркнул Трамп. - Ограничение - нам нужно ограничение. Нам не нужны 10 тысяч боеголовок, - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.
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ИСТОЧНИК KP.RU