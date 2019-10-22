2019-10-22T08:02:48+03:00
Общество

Россияне признались, за что чувствуют больше всего ответственности

И это не работа или государство
Елена АКИМОВА
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Россияне больше всего ответственны за семью, а вот за двор, работу или государство отвечать не очень хочетсяРоссияне больше всего ответственны за семью, а вот за двор, работу или государство отвечать не очень хочетсяФото: Алексей БУЛАТОВ
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Опроса «Левада-центра» выявил главные приоритеты в жизни россиян. Абсолютное большинство признались, что могут влиять на положение дел в своей семье и несут за это ответственность. Самый высокий показатель в Москве - 90% в Москве и городах с численностью более 500 тыс. человек, самый низкий на селе — 87%. А вот на рабочую ситуацию или происходящее в стране соотечественники реагируют с определенной долей равнодушия.

Исследование прошло в 137 населенных пунктах в 50 субъектах России. 71 процент респондентов указали, что чувствуют ответственность за происходящее у них дома. Значительным это чувство называет каждый пятый, 6 процентов назвали ответственность незначительной, а 3% - вовсе заявили, что никому ничего не должны и не несут ответственности.

С рабочими процессами дела обстоят чуть хожу, здесь респонденты реже признаются в том, что несут ответственность. Всего 25% россиян согласились с тем, что от них что-то зависит. Самый низкий показатель ответственности был зафиксирован в 2006 году — 15%. Никакой ответственности за трудовой процесс не чувствуют 12%, а четверть опрошенных вопрос поставил в тупик.

Тем не менее, 18% хотели бы влиять в полной мере на рабочие дела. Для сравнения за то, что происходит в доме или во дворе отвечать готовы 27% граждан, и еще 26% — в значительной степени.

За проблемы в стране переживают и несут ответственность 13% граждан – это один из быстрорастущих показателей. Всего четыре года назад эта цифра была на отметке 4%, а в 2006 году и вовсе 2%, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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