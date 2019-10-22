США обсуждают с Японией размещение новых ракет средней дальности
Соединенные Штаты обсудили с Японией возможность развертывания новых ракет средней дальности в связи с выходом страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
На прошлой неделе, 18 октября, в Токио прибыл представитель США высокого ранга и провел консультации с представителями иностранного оборонного ведомства, министерства иностранных дел и национального Совета безопасности.
"Что касается [размещения ракет], то этот [вопрос] стояла в повестке дня", - цитирует газета Asahi Shimbun неназванного американского военного чиновника.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU
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