США обсуждают с Японией размещение новых ракет средней дальности

СЕГОДНЯ 08:11 2019-10-22T08:11:00+03:00

Где именно американцы хотят развернуть дополнительное вооружение, не уточняется

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Соединенные Штаты обсудили с Японией возможность развертывания новых ракет средней дальности в связи с выходом страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

На прошлой неделе, 18 октября, в Токио прибыл представитель США высокого ранга и провел консультации с представителями иностранного оборонного ведомства, министерства иностранных дел и национального Совета безопасности.

"Что касается [размещения ракет], то этот [вопрос] стояла в повестке дня", - цитирует газета Asahi Shimbun неназванного американского военного чиновника.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU