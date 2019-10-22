В Балашихе пьяный мужчина избил приехавшего на вызов фельдшера
Пьяный мужчина напал на фельдшера "скорой помощи" в подмосковной Балашихе. Об этом сайту kp.ru сообщил источник в правоохранительных органах.
Все произошло утром в понедельник, 21 октября. Медики приехали по адресу: Балашиха, микрорайон Керамик, Носовихинское шоссе, дом 9, чтобы оказать помощь женщине, которой ее сожитель травмировал ногу.
Пока 34-летний фельдшер осматривал пострадавшую, находящийся в квартире мужчина беспричинно набросился на него с кулаками. В результате медик был вынужден вызвать сотрудников полиции.
Прибывшие на место правоохранители задержали 29-летнего безработного мужчину и доставили его в следственное отделение. Решается вопрос о привлечение нападавшего к ответственности.
Сайт kp.ru писал, что месяцем ранее на работника "скорой помощи" напал 85-летний театральный режиссер Леонид Хейфец. Профессор ГИТИС ударил фельдшера ножом, когда тот только собирался начать осматривать пациента.
ИСТОЧНИК KP.RU