2019-10-22T09:43:09+03:00
Происшествия

Видео с места массовой резни в Новой Москве сняли очевидцы

Мужчина убил двоих и ранил троих человек за отказ дать ему денег в долг [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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На месте происшествия работает полицияНа месте происшествия работает полицияФото: скриншот с видео
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Очевидцы сняли видео с места массовой резни в Новой Москве. Мужчина ранил ножом пятерых человек, после чего двое из них скончались.

Все произошло в ночь на вторник, 22 октября, в деревне Дудкино. Изначально сообщалось, что нападавший зарезал шестерых человек. Лишь позже выяснилось, что один из пострадавших - сам преступник.

Сайт kp.ru писал, что мужчина убил своих знакомых после того, как они отказались дать ему денег в долг. Согласно данным источника в правоохранительных органах, молодой человек страдает сильной наркотической зависимостью.

К настоящему моменту его уже задержали и передали следователям. В каком состоянии находятся пострадавшие, пока неизвестно. На кадрах с места происшествия видно, что частный дом, в котором работает полиция, принадлежит довольно обеспеченной семье.

В Новой Москве мужчина убил двоих и ранил еще четверых.По версии полиции, мужчина пришел к знакомым попросить денег в долг и после отказа нанес шестерым ножевые ранения. Два человека скончались, четверо госпитализированы

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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