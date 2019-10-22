Видео с места массовой резни в Новой Москве сняли очевидцы
Очевидцы сняли видео с места массовой резни в Новой Москве. Мужчина ранил ножом пятерых человек, после чего двое из них скончались.
Все произошло в ночь на вторник, 22 октября, в деревне Дудкино. Изначально сообщалось, что нападавший зарезал шестерых человек. Лишь позже выяснилось, что один из пострадавших - сам преступник.
Сайт kp.ru писал, что мужчина убил своих знакомых после того, как они отказались дать ему денег в долг. Согласно данным источника в правоохранительных органах, молодой человек страдает сильной наркотической зависимостью.
К настоящему моменту его уже задержали и передали следователям. В каком состоянии находятся пострадавшие, пока неизвестно. На кадрах с места происшествия видно, что частный дом, в котором работает полиция, принадлежит довольно обеспеченной семье.
В Новой Москве мужчина убил двоих и ранил еще четверых.По версии полиции, мужчина пришел к знакомым попросить денег в долг и после отказа нанес шестерым ножевые ранения. Два человека скончались, четверо госпитализированы
ИСТОЧНИК KP.RU