2019-10-22T10:24:41+03:00
Общество

Школа юных программистов: В Чувашии открылся центр цифрового образования для детей «IT-куб»

В рамках нацпроекта «Образование» 79 учеников занимаются в Яндекс.Лицее и в IT-Школе Samsung
Ирина СУХАНОВА
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Первые уроки программирования прошли в Центре цифрового образования детей и подростков «IT-куб», открывшемся в городе Канаш республики Чувашия. Школа юных программистов заработала с 1 октября на базе Канашского педагогического колледжа. Еще одна площадка дополнительного образования в сфере IT-технологий появилась в Чувашии в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование».

Тестовые испытания для поступления в «IT-куб» проходили 206 старшеклассников из Канаша и Канашского района, но только 79 ребят в итоге прошли отбор. Занятия в центре будут проходить по семи направлениям, два спецкурса уже стартовали. Ребята изучают программирование на языке Python от Яндекс.Лицея и осваивают разработку мобильных приложений на платформе Android от IT-Школы SAMSUNG.

- Когда я пришёл в первый раз в этот класс, мне очень понравилась дружелюбная атмосфера, - рассказывает Антон, ученик Шальтямской школы Канашского района, - Преподаватель Яндекс.Лицея общается с нами как с друзьями, объясняет всё на понятном языке. От проекта прежде всего хочу получить знания и практический опыт программирования и использовать эти навыки в жизни.

Образовательный проект Яндекса Яндекс.Лицей обучает школьников программированию по всей стране. Его программа рассчитана на два года, в лицее занимаются ученики 9 и 10-х классов. Первый год школьники изучают теорию и разрабатывают простые программы. Во время второго года они изучают промышленное программирование, пишут собственные программы, разрабатывают сайты и несложные компьютерные игры.

Проект IT-школы SAMSUNG, созданный компанией Samsung, реализуется при поддержке Министерства образования и науки РФ. В течение года школьники осваивают программирование на языке Java, а конце курса разрабатывают и защищают собственный проект — им предстоит создать мобильное приложение на платформе Android.

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@TrueKPRU
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