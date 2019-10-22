СЕГОДНЯ 10:50 2019-10-22T10:50:56+03:00

Дискуссии вокруг статуса электросамокатов и другой экзотической техники не утихают Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В России может появиться новый вид транспорта – средства индивидуальной мобильности (СИМ). Эта категория охватит элетросамокаты, сигвеи, моноколеса и другой экзотический вид транспорта.

Об этом сообщил начальник центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрий Митрошин.

Проблема передвижения на данном виде транспорта действительно существует, претензии к владельцам электросамокатов накопились не только у автомобилистов, но и у пешеходов.

Из-за отсутствия каких-либо правил и беспечности владельцев данного транспорта, все чаще стали происходить аварии.

- Мы еще в 2016 году впервые обратили внимание ГИБДД на проблему травмирования пешеходов. В прошлом году получили статистику - двое погибших и десятки с тяжелыми травмами. На сегодняшний день число погибших из-за наездов самокатов на пешеходов увеличилось до четырех, - комментирует «Известиям» сопредседатель движения «Союз пешеходов» Владимир Соколов.

В организации предлагают ввести новую градацию: электросамокаты мощностью более 250 Вт приравнять к мопедам, устройства меньшей мощности — к велосипедам, а к третьей категории отнести детские электросамокаты, скорость которых от 6 до 10 км/ч. Только последние должны иметь право передвигаться по тротуарам.

Пока же наезды на пешеходов и катания в пьяном виде остаются безнаказанными.

Ранее в ГИБДД спросили самих владельцев данного транспорта хотят ли они регистрировать свой статус и большинство ответили, что это ни к чему.

ИСТОЧНИК KP.RU