2019-10-22T11:09:29+03:00
Политика

В Совфеде посоветовали НАТО не провоцировать «русского медведя»

Франц Клинцевич уверен, что даже теплая форма не поможет американским солдатам
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
НАТО планирует закупить зимнюю форму для своих солдат, но в Совфеде уверены, что не не поможетНАТО планирует закупить зимнюю форму для своих солдат, но в Совфеде уверены, что не не поможетФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Страны НАТО потратили десятки миллионов рублей на закупку зимней экипировки для своих бойцов. Обмундирование может согреть в 40-градусный мороз, но это все равно не сможет запугать Россию, уверен член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич.

Он сравнил нашу страну с медведем, с которым зимой в лесу «делать нечего», а попытки альянса адаптироваться к российской зиме – игрой в «бирюльки».

- Ребята, вам зимой в лесу с медведем делать нечего. Даже если есть деньги, техника и личный состав, надо ломиться как можно быстрее от границы, - рассуждает Клинцевич.

Он так же обратил внимание, что НАТО демонстративно закупило экипировку, превратив это в информационный повод. Подобный ход является элементом пропагандистской войны и психологического давления.

- Цель- показать, что НАТО сможет поставить на место этого русского медведя…..Вы должны, господа, четко знать, что войну вы начинаете, а мы ее заканчиваем в столицах всех стран, кто ее начал против России, — заявил сенатор телеканалу «360».

В планах альянса приобрести 78 тысяч комплектов зимнего камуфляжа. Российский МИД посоветовал заменить форму на учебники по истории.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Названы сферы труда с самым резким ростом зарплат
Посол Финляндии в Москве признался, что не верит в поэтапное снятие санкций с РФ
Опубликован трейлер девятого эпизода «Звездных войн»
В России может появиться новый вид транспорта
Экипаж российского ледокола случайно подал сигнал бедствия
Император Японии Нарухито официально взошел на престол
Школа юных программистов: В Чувашии открылся центр цифрового образования для детей «IT-куб»
Старший сын Виктории Бекхэм влюбился в двойника матери
Россияне проголосовали за самую бесполезную бытовую технику
Видео с места массовой резни в Новой Москве сняли очевидцы
В Балашихе пьяный мужчина избил приехавшего на вызов фельдшера
«Малефисента: Владычица тьмы» захватила прокат, вытеснив «Джокера»
В России резко подорожает гречка
Рынок автозапчастей наводнили поддельные детали
США обсуждают с Японией размещение новых ракет средней дальности
Россияне признались, за что чувствуют больше всего ответственности
Вертолеты ВКС России приземлились на бывшей базе войск США в Сирии
В Новой Москве наркоман зарезал шестерых человек за отказ дать в долг
Половина российских семей может позволить себе лишь одежду и обувь
Трамп заявил, что договор о разработке ядерных вооружений должен быть заключен между США, РФ и КНР
В России спрос на бензин упал рекордно низко