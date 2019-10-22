В Совфеде посоветовали НАТО не провоцировать «русского медведя»

СЕГОДНЯ 11:09 2019-10-22T11:09:29+03:00

НАТО планирует закупить зимнюю форму для своих солдат, но в Совфеде уверены, что не не поможет Фото: REUTERS

Франц Клинцевич уверен, что даже теплая форма не поможет американским солдатам

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Страны НАТО потратили десятки миллионов рублей на закупку зимней экипировки для своих бойцов. Обмундирование может согреть в 40-градусный мороз, но это все равно не сможет запугать Россию, уверен член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич.

Он сравнил нашу страну с медведем, с которым зимой в лесу «делать нечего», а попытки альянса адаптироваться к российской зиме – игрой в «бирюльки».

- Ребята, вам зимой в лесу с медведем делать нечего. Даже если есть деньги, техника и личный состав, надо ломиться как можно быстрее от границы, - рассуждает Клинцевич.

Он так же обратил внимание, что НАТО демонстративно закупило экипировку, превратив это в информационный повод. Подобный ход является элементом пропагандистской войны и психологического давления.

- Цель- показать, что НАТО сможет поставить на место этого русского медведя…..Вы должны, господа, четко знать, что войну вы начинаете, а мы ее заканчиваем в столицах всех стран, кто ее начал против России, — заявил сенатор телеканалу «360».

В планах альянса приобрести 78 тысяч комплектов зимнего камуфляжа. Российский МИД посоветовал заменить форму на учебники по истории.

ИСТОЧНИК KP.RU