В NASA выразили надежду на расширение сотрудничества с Россией

СЕГОДНЯ 11:46 2019-10-22T11:46:19+03:00

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Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) надеется на расширение сотрудничества России и США в сфере освоения космоса. Такое заявление сделал глава ведомства Джим Бранденстайн. Он отметил, что космос это та сфера, где соперничающие страны могут действовать за одно.

«Что касается сотрудничества в космосе, то космос предоставляет уникальную возможность свести вместе страны, которые исторически этого не делают. Здесь я делю сцену с Россией», - цитирует Бранденстайна сайт телеканала «Звезда».

Глава агентства добавил, что США и Россия могут иметь любые «земные» споры, но на Международной космической станции (МКС) царит надежное сотрудничество двух стран. Помимо этого Бранденстайн выразил надежду, что сотрудничество это не только останется столь же крепким, но и расширится на другие проекты, передает сайт news.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU