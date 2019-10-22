2019-10-22T11:51:31+03:00
Происшествия

В «Атомфлоте» подтвердили ЧП на ледоколе «Тор»

Но отметили, что проблему уже удалось устранит и продолжить движение
Елена АКИМОВА
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Сигнал бедствия, который подал российский ледокол "Тор" уже стал причиной проверок сразу в нескольких организацияхСигнал бедствия, который подал российский ледокол "Тор" уже стал причиной проверок сразу в нескольких организацияхФото: REUTERS
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В ФГУП «Атомфлот» подтвердили, что с ледокола «Тор» все же поступал сигнал бедствия, но проблему удалось быстро устранить и сейчас судно продолжает движение по маршруту.

- По моей информации ход он действительно терял, но уже восстановил. Сейчас они восстановили двигатель и едут, - заявил источник ИА «НСН» на предприятии.

Тем не менее, специалисты пока не разобрались, можно ли считать этот сигнал ложным или занести в разряд ЧП.

Не сбрасывают со счетов и человеческий фактор.

- В море достаточно часто бывают ложные сигналы: кто-то не ту кнопку нажмёт или что-то. Наказания для виновного не будет, если сигнал был быстро отменен, - заключил источник.

Тем не менее, в пресс-службе Росморречфлота настаивают на том, что сигнал бедствия с российского ледокола «Тор» у берегов Норвегии был ложным.

Ранее сообщалось, что ледокол, на борту которого 33 человек, терпит бедствие к западу от Олесунна. Причиной стал сильный шторм, из-за погодных условий произошла остановка двигателя.

Позже появилась информация, что кнопка бедствия была нажата случайно, но норвежские службы успели развернуть целую спасательную операцию. Послать на место ЧП вертолет и буксиры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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