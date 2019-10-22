2019-10-22T12:13:10+03:00
Общество

Родители якутских тройняшек получили от властей республики 9 миллионов рублей

Семья Христофоровых-Гулгуновых потратит их на покупку жилья
Ирина СУХАНОВА
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Полина Христофорова и Николай Гулгунов в этом году стали родителями тройняшек. Фото: Инстаграм Владимира Солодова.Полина Христофорова и Николай Гулгунов в этом году стали родителями тройняшек. Фото: Инстаграм Владимира Солодова.
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Супруги из Якутии Полина Христофорова и Николай Гулгунов в этом году стали родителями тройняшек. В честь Дня матери власти республики преподнесли молодым родителям весомый подарок: многодетной семье выделили 9 миллионов рублей на покупку дома или квартиры. Об этом глава регионального кабмина Владимир Солодов рассказал 20 октября, в День матери, на своей странице в Инстаграме.

- Сегодня я хочу особо поздравить семью Христофоровой Полины и Гулгунова Николая, у которых в этом году на свет появились тройняшки! В соответствии с действующим порядком, правительство республики выделило 9 млн рублей для покупки дома или квартиры для большой многодетной семьи. Будьте счастливы! С праздником! - написал Владимир Солодов.

Поддержка молодых и многодетных семей в Якутии - одно из приоритетных направлений региональной политики. С 2011 года якутские мамы, решившие родить третьего (и каждого последующего ребенка) помимо федерального материнского капитала получают еще и региональный маткапитал из бюджета республики. А с 2019 года губернатор Айсен Николаев ввел еще один материнский капитал — за второго ребенка. Таким образом, родив второго и третьего малыша, якутская семья получает три материнских капитала — один федеральный и два региональных. Кроме того, после рождения второго ребенка родители могут рассчитывать на льготную ипотеку под 5% годовых на весь срок кредита. Многодетные семьи имеют право получить бесплатный земельный участок, а также пользуются льготами при покупке авиабилетов.

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