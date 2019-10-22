Мещанский суд начнет повторное рассмотрение дела "Седьмой студии"
Следственные материалы переданы в столичную инстанцию
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Мещанский суд Москвы получил материалы уголовного дела "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова. На основе этих документов будет проведено повторное расследование.
В течение 30 суток необходимо выбрать судью, который назначит первое заседание. Таким образом, судебный процесс по делу начнется заново.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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