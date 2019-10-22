2019-10-22T11:59:29+03:00
Происшествия

Мещанский суд начнет повторное рассмотрение дела "Седьмой студии"

Следственные материалы переданы в столичную инстанцию
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Мещанский суд Москвы получил материалы уголовного дела "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова. На основе этих документов будет проведено повторное расследование.

В течение 30 суток необходимо выбрать судью, который назначит первое заседание. Таким образом, судебный процесс по делу начнется заново.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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