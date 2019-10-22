МИД РФ: Украина не пыталась начать диалог по возобновлению авиасообщения

СЕГОДНЯ 13:03 2019-10-22T13:27:25+03:00

Регулярное прямое авиасообщение с Россией было запрещено еще в 2015 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киевские власти неоднократно выражали недовольство отсутствием прямых рейсов, но дальше слов дело не зашло

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Украина не подавала никаких сигналов о готовности начать диалог по возобновлению авиасообщения с Россией. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

Он рассказал, что летом этого года на сайте президента Украины была опубликована петиция с просьбой вернуть прямые рейсы между странами, а недавно о такой необходимости заявил сам глава государства Владимир Зеленский. Однако дальше слов дело не зашло.

Более того, отдельные чиновники продолжают выступать против возобновления авиасообщения. Сайт kp.ru писал, что, по мнению министра инфраструктуры Украины Владимира Криклия, надо иметь "суицидальный настрой", чтобы пойти на такой "опасный" шаг.

"Сигналов с украинской стороны о намерении начать диалог по данной тематике не было", - цитирует РИА Новости Руденко.

ИСТОЧНИК KP.RU