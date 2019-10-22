2019-10-22T14:40:03+03:00
Общество

Медведев: поступать в российские вузы можно будет через интернет

Для участия в проекте онлайн-приема документов отобрано более 50 университетов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В некоторые вузы документы можно будет подать электронноВ некоторые вузы документы можно будет подать электронноФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Поступление в российские вузы планируют упростить. В скором времени будет запущен проект онлайн-приема документов.

Для участия в экспериментальной программе уже отобрано свыше полусотни университетов. Поступить в них можно будет прямо через интернет. Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на пленарном заседании форума "Открытые инновации" в Сколково.

Согласно данным министерства образования и науки России, сервис будет внедряться по всей стране с 2022 года, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что в Сеть переходит не только этап поступления, но и выдача дипломов. Со следующего года российские университеты начнут делать заветные "корочки" электронными. Это позволит снизить вероятность подделки документа. Сначала в эксперименте примут участие лишь пять вузов, но со временем их количество увеличится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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