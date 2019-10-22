Министр развития экономики Украины назвал себя "дебилом"
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в шутку назвал себя дебилом.
Такая фраза прозвучала в ответ на оскорбления со стороны олигарха Игоря Коломойского.
Поводом для конфликта стало выступление юмористической студии "Квартал 95" и национального хора имени Григория Веревки. Сайт kp.ru писал, что артисты спели песню, в которой высмеяли поджог дома бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.
Милованов тогда заявил, что выступление отрицательно повлияет на инвестиционный климат в стране, а Коломойский рекомендовал ему уволиться и назвал "дебилом".
"Я этого не скрываю, что я дебил. Мое видение - скандал исчерпан, потому что высказались все. Есть дискуссия, ее форма кому-то нравится, а кому-то не нравится, но это нормально. У каждого есть своя позиция. Это и есть свободное общество", - цитирует Depo.ua главу ведомства.
Гор ла Хата - Песня про Гонтареву.
ИСТОЧНИК KP.RU
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