2019-10-22T14:55:36+03:00
Политика

Министр развития экономики Украины назвал себя "дебилом"

Шуточное "признание" было сделано в ответ на оскорбление олигарха Игоря Коломойского
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей МиловановМинистр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей МиловановФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в шутку назвал себя дебилом.

Такая фраза прозвучала в ответ на оскорбления со стороны олигарха Игоря Коломойского.

Поводом для конфликта стало выступление юмористической студии "Квартал 95" и национального хора имени Григория Веревки. Сайт kp.ru писал, что артисты спели песню, в которой высмеяли поджог дома бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

Милованов тогда заявил, что выступление отрицательно повлияет на инвестиционный климат в стране, а Коломойский рекомендовал ему уволиться и назвал "дебилом".

"Я этого не скрываю, что я дебил. Мое видение - скандал исчерпан, потому что высказались все. Есть дискуссия, ее форма кому-то нравится, а кому-то не нравится, но это нормально. У каждого есть своя позиция. Это и есть свободное общество", - цитирует Depo.ua главу ведомства.

Гор ла Хата - Песня про Гонтареву.

ИСТОЧНИК KP.RU

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