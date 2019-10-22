Суд разрешил выдачу России задержанного в Польше бизнесмена Чернякова

СЕГОДНЯ 15:26 2019-10-22T15:27:54+03:00

После получения 11,5 миллиардов рублей на строительство Алабяно-Балтийского тоннеля глава НПО «Космос» в 2015 году исчез из России

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Беглого бизнесмена из России Андрея Чернякова окружной суд Варшавы постановил выдать России. Как сообщает РИА Новости, такое решение принято во вторник 22 октября. Черняков вину не признает и сам попросил отправить его в Россию, откуда он сбежал в 2015 году.

История началась, когда Чернякову, как директору НПО «Космос» выдали в рамках контракта с мэрией Москвы 11,5 миллиардов рублей. Деньги должны были пойти на строительство Алабяно-Балтийского тоннеля, но вскоре исчезли не только деньги, но и черняков. Его обнаружили в Лондоне.

Оказалось, у бизнесмена из России есть два личных самолета, «Роллс-Ройс», а также несколько фирм и земельных участков в Европе, 11 домов в Италии. Он утверждал, что заработал. Задержания тогда не произошло. Ордер Интерпола выдали только в 2017 году, когда Черняков перебазировался в Польшу. Россия направила запрос о временном аресте и экстрадиции россиянина.

ИСТОЧНИК KP.RU