Режим ЧС введен в сельском хозяйстве Вологодчины

СЕГОДНЯ 17:08 2019-10-22T17:08:18+03:00

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ЧС объявлено в 12 районах области из 26-ти. Решение приняла специальная комиссия при областном правительстве.

«Затяжные дожди и низкие температуры на протяжении последних трех месяцев существенно повлияли сначала на срок созревания и урожайность, а затем и на уборку ряда сельскохозяйственных культур. Сегодня техника вязнет в поле, комбайны приходится буксировать тракторами, часть урожая нам просто не собрать», - рассказал губернатор области Олег Кувшинников.

Сложнее всего в этом году складывается ситуация с уборкой льна, пока удалось собрать менее четверти урожая. Ущерб от гибели остальной части льна предварительно оценивается в 31,4 миллиона рублей. Потери от гибели других сельскохозяйственных культур составили около 252 миллионов рублей. Сегодня в регионе продолжается уборка картофеля и овощей. Работа на полях, если позволит погода, будет продолжаться до середины ноября.

«Несмотря на неблагоприятные погодные условия, никто не снимает с нас ответственности по обеспечению продовольственной безопасности региона. Мы должны закрыть в полной мере потребность жителей Вологодской области в продуктах первой необходимости. Мы уже проходили это в 2017 году и успешно справились», - сказал Олег Кувшинников. В бюджете будущего года уже запланировали дополнительные 20 миллионов рублей на приобретение семян и субсидирование покупки сельхозтехники для пострадавших от дождей предприятий.