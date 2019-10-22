2019-10-22T19:35:09+03:00
Общество

Олег Кувшинников: отремонтированная дорога – не гарантия безаварийности

Губернатор Вологодской области рассказал, за счет чего удалось сократить число ДТП на 34%, а смертность – на 28%
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Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников (в центре) с ведущими Радио "Комсомольская правда".Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников (в центре) с ведущими Радио "Комсомольская правда".Фото: Андрей Минаев
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В Вологодской области при планировании работ в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» во главу угла ставится безопасность дорожного движения. Такое заявление в эфире программы «Россия в движении» на радио Комсомольская правда сделал глава региона Олег Кувшинников.

«Хорошая дорога – это не показатель безаварийности, сам по себе ремонт не решит проблему мест концентрации ДТП. Поэтому мы перед началом работ в первую очередь внимательно изучаем аварийность на дороге, выявляем места концентрации ДТП и вносим все работы по решению проблем аварийности в итоговый проект. Мы расширяем полосы, строим разгонные полосы, островки безопасности, разворотные кольца… Конечно, построить двухуровневую развязку получается не всегда, но полосы заезда и выезда с главной дороги – залог отсутствия столкновений в попутном направлении. Также, снизить концентрацию ДТП позволяет расширение второстепенных дорог с большой интенсивностью движения до 4 полос. Все эти меры привели к снижению смертности в этом году по сравнению с предыдущим на 28%, число ДТП сократилось на 34%»,- рассказал Кувшинников.

Россия в движении: Международная выставка «Дорога-2019».На международной выставке Дорога-2019 глава Вологодской области Олег Кувшинников рассказал о реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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