Парламент Великобритании принял во втором чтении законопроект о Brexit

СЕГОДНЯ 22:02 2019-10-22T22:06:39+03:00

Но из-за того, что депутаты отказались рассматривать билль в трехдневный срок, премьер-министр приостановил рассмотрение законопроекта

Изменить размер текста: A A

Во втором чтении Британский парламент принял законопроект о Brexit. Документ утвержден, но с поправкой – в него включили текст новой сделки с ЕС. Это голосование стало первым, когда большинство в Палате общин поддержали законопроект, предложенный правительством и лично премьер-министром Борисом Джонсоном.

Но удача его была не долгой. Ранее он предложил график рассмотрения билля о Brexit – речь об «ускоренном рассмотрении», за три дня. Джонсон предупредил – если парламент отвергнет эту инициативу, что и произошло, то он приостановит рассмотрение законопроекта. Документ в итоге отозвали из парламента. Это дает возможность правительству Великобритании инициировать досрочные всеобщие выборы и выход из Евросоюза и вовсе без сделки.

Как сообщает Bloomberg, "миссия Бориса Джонсона" вывести Великобританию из Европейского Союза через девять дней была сорвана.

ИСТОЧНИК KP.RU