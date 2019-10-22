Шварценеггер едва не умер во время шестой операции на сердце
Арнольд Шварценеггер рассказал, что едва не умер на операционном столе, когда ему делали шестую операцию на сердце. Актер признался в этом журналистам The Mirror.https://www.mirror.co.uk/3am/celebrity-news/arnold-schwarzenegger-almost-died-during-20669825 Хирурги должны были заменить клапан на сердце Шварценеггера, установленный 22 года назад. Но ситуация вышла из под контроля. Актер признался, что рассчитывал – это будет «рутинная операция», но в результате оказался на грани смерти. Когда пришел в себя, испугался больше всего, как потом рассказал журналистам, что не успеет уложиться в съемочный график новой части «Терминатора».
Через неделю после выписки из больницы он уже занимался в спортзале, несмотря на протесты врачей. Те запретили делать ему жимы от груди, потому что туловище было «обмотано проволокой» после операции.
- Чем старше ты становишься, тем меньше тело тебя слушается. Но это не проблема. Надо просто больше тренироваться, - сказал «железный Арни».
Шварценеггер говорит, что благодаря спорту он свои 72 года может появляться с обнаженным торсом на экране.
ИСТОЧНИК KP.RU