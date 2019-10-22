2019-10-22T22:50:54+03:00
Спорт

"Локомотив" выигрывает 1:0 у туринского "Ювентуса" после первого тайма в Лиге Чемпионов

Гол Миранчука вывел вперед нашу команду
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Роналду в матче против "Локомотива".Роналду в матче против "Локомотива".Фото: REUTERS
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В Турине на стадионе "Альянц Арена" завершился первый тайм матча 3 тура группового этапа Лиги Чемпионов. "Локомотив" сегодня, 22 октября, гостит у туринского "Ювентуса". И подошли к концу первые 45 минут поединка.

"Ювентус" перед матчем был фаворитом поединка и с первых же минут встречи туринский клуб завладел инициативой. У хозяев поля было на порядок больше владения мячом - более 70% у "Юве", остальные 30 - у "Локомотива". В основном играя на контратаках, московский клуб смог забить первый гол в матче.

На 30-й минуте игры это удалось сделать Алексею Миранчуку.

- Миранчук получил мяч на половине поля «Юве», сделал пас на Жоао Марио, который пробил! Щесны справился, но отбил мяч прямо перед собой, где его уже караулил Лёша и в одно касание отправил в сетку, - так описали гол в ворота "Ювентуса" в пресс-службе "Локо".

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию матча 3 тура Лиги Чемпионов "Ювентус" - "Локомотив".

ИСТОЧНИК KP.RU

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