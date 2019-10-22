2019-10-22T23:41:10+03:00
Происшествия

На северо-востоке Москвы горел ангар площадью 400 квадратных метров

По последней информации, произошло обрушение кровли
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На северо-востоке Москвы горел ангар площадью 400 квадратных метровНа северо-востоке Москвы горел ангар площадью 400 квадратных метровФото: Архив "КП"
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На северо-востоке Москвы на Алтуфьевском шоссе горит металлический ангар площадью 400 квадратных метров.

На данный момент информации о пострадавших и погибших не поступало.

По словам представителей экстренных служб, произошло обрушение кровли здания. На месте ЧП на данный момент работают пожарно-спасательные подразделения. Также выясняются причины возгорания, пишет "РИА-Новости".

Что конкретно находится в самом ангаре, пока не сообщается.

- В 23:22 пожар был локализован на площади 400 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС. По последним данным, дальнейшей угрозы распространения огня нет.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце сентября в Москве произошел пожар на складе с покрышками и автозапчастями. В МЧС сообщили, что из ангара были эвакуированы 12 человек. Еще 70 человек в целях безопасности эвакуированы из соседних зданий. Сообщалось, что в результате пожара никто не пострадал. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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