Госдума рассмотрит проект бюджета РФ на 2020-2022 годы

СЕГОДНЯ 02:00 2019-10-23T02:00:45+03:00

Доходы федерального бюджета в следующем году запланированы на уровне 20,379 трлн рублей

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Государственная Дума в первом чтении рассмотрит проект федерального бюджета на 2020 год, а также плановый период 2021-2022 годов.

В обсуждении также примут участие министр финансов РФ Антон Силуанов и глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Сообщается, что доходы федерального бюджета в 2020 году запланированы на уровне 20, 379 трлн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU