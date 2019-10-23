Госдума рассмотрит проект бюджета РФ на 2020-2022 годы
Доходы федерального бюджета в следующем году запланированы на уровне 20,379 трлн рублей
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Государственная Дума в первом чтении рассмотрит проект федерального бюджета на 2020 год, а также плановый период 2021-2022 годов.
В обсуждении также примут участие министр финансов РФ Антон Силуанов и глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Сообщается, что доходы федерального бюджета в 2020 году запланированы на уровне 20, 379 трлн рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU