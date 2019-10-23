Для туристов из России разработали альтернативу отдыху в Турции

СЕГОДНЯ 06:41 2019-10-23T06:41:51+03:00

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Президент совета директоров международного туристического сервиса города Санья Ван Дон Чин сообщил, что отели китайского курорта Хайнань будут привлекать туристов из России системой all inclusive ("все включено"), которая активно практикуется в Турции.

- Специально для этого мы пригласили специалистов из Турции, а также сами ездили в Турцию для того, чтобы досконально изучить все тонкости этой системы, - подчеркнул Чин.

Он также напомнил, что туристы из России составляют до трети от общего потока иностранцев на Хайнане. Для начала "все включено" планируют внедрять в четырех- и пятизвездочных отелях. Далее это коснется и трехзвездочных гостиниц, пишет сайт Ассоциации туроператоров России.

Чин заявил, что российские туристы смогут приобрести тур на шесть дней на двоих за 50 тысяч рублей.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в марте текущего года стало известно о том, что россияне смогут посещать Турцию по внутренним паспортам. В Анкаре провели переговоры с российскими коллегами по данному вопросу.

ИСТОЧНИК KP.RU