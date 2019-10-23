Для туристов из России разработали альтернативу отдыху в Турции
Президент совета директоров международного туристического сервиса города Санья Ван Дон Чин сообщил, что отели китайского курорта Хайнань будут привлекать туристов из России системой all inclusive ("все включено"), которая активно практикуется в Турции.
- Специально для этого мы пригласили специалистов из Турции, а также сами ездили в Турцию для того, чтобы досконально изучить все тонкости этой системы, - подчеркнул Чин.
Он также напомнил, что туристы из России составляют до трети от общего потока иностранцев на Хайнане. Для начала "все включено" планируют внедрять в четырех- и пятизвездочных отелях. Далее это коснется и трехзвездочных гостиниц, пишет сайт Ассоциации туроператоров России.
Чин заявил, что российские туристы смогут приобрести тур на шесть дней на двоих за 50 тысяч рублей.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в марте текущего года стало известно о том, что россияне смогут посещать Турцию по внутренним паспортам. В Анкаре провели переговоры с российскими коллегами по данному вопросу.
ИСТОЧНИК KP.RU