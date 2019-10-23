СЕГОДНЯ 07:19 2019-10-23T07:19:14+03:00

Эксперты сообщили о новом виде мошенничества от имени представителей банка Фото: Евгения ГУСЕВА

Алгоритм кражи денежных средств связан с программой удаленного доступа на смартфоне

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Появился новый способ телефонного мошенничества под видом представителей банковских организаций для списания средств со счёта пользователей. Для этого используют программы удаленного доступа. Об этом сообщил гендиректор и основатель компании Group-IB Илья Сачков.

"Новая преступная схема связана с попыткой заставить клиентов банков установить на смартфон программу удаленного доступа и похитить деньги", — приводят РИА Новости пояснение основателя компании, которая специализируется на предотвращении кибератак.

По словам Сачкова, ежемесячная сумма ущерба для банка может составлять от шести до десяти миллионов рублей. Эксперт рассказал, что Secure Bank каждый месяц обнаруживает свыше тысячи попыток кражи средств при помощи данной схемы.

Напомним, ранее стало известно о другом виде телефонного мошенничества. Злоумышленники под видом операторов банка звонят клиентам организации для списания средств со счета.

ИСТОЧНИК KP.RU